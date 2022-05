Opruimplicht hondenpoep vanaf najaar in heel Duiven: ‘Proef in Duiven-West goed bevallen’

Zo rustig was het nog nooit op tweede paasdag op de woonboule­vard in Duiven: ‘Fijn dat het weer kan’

DUIVEN - Nog nooit was het zo rustig op de tweede paasdag op de woonboulevard Duiven als dit jaar. In plaats van files en wachtrijen, was er nu alle ruimte om rustig door de winkels te slenteren.

18 april