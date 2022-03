Overtredingen op Centerpoort-Noord in Duiven waren bij drie van de negen onderzochte bedrijven

Eén bewoner moet zijn biezen pakken

In één bedrijf bleek iemand te wonen, terwijl het bestemmingsplan dat niet toestaat. De bewoner moet zijn biezen pakken. Bij een ander bedrijf was de situatie juist andersom: daar stond iemand ingeschreven, terwijl hij er niet woonde. Dat moet worden gecorrigeerd in de gemeentelijke basisadministratie. Bij een derde bedrijf was de ventilatie niet op orde. Deze tekortkoming moet worden hersteld.

Vervolgonderzoek

Bij drie andere bedrijven is vervolgonderzoek nodig. Tot deze laatste behoort een onderneming met een bewoner die niet staat ingeschreven bij de gemeente. Bekeken moet worden of dit alsnog nodig is.



Bij een ander bedrijf gaan de brandweer en de ODRA nader onderzoek naar de brandvoorschriften. En bij weer een ander bedrijf gaan de Arbeidsinspectie en de douane gezamenlijk een vervolgonderzoek doen. Wat daar aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt.