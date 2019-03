‘Pitbulls’ houden brandweer buiten de deur

Het komt zelden voor dat een drone op een auto botst

27 maart DUIVEN - Het is één keer eerder gebeurd: een auto botst met een drone. Het gebeurde in 2016 in Goes. Toch keken politieagenten vreemd op toen ze zondag het bericht kregen dat er op de A12 bij Duiven een auto en een drone waren gebotst. ,,Voor mij was het de eerste keer.’’ vertelt wijkagent Gerald Waijer.