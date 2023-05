Pleidooi voor verplaatsing van afvalbrengstation en brandweerkazerne in Duiven: ,,Bij drukte kan de brandweer amper uitrukken”

Arnhem wil af van doolhof vol drempels bij aanvragen van steun bij armoede

Het stadsbestuur van Arnhem wil af van de vele regels die mensen belemmeren om steun aan te vragen bij dreigende armoede. ,,We hebben 27 inkomensregelingen waarvan een groot deel van onze inwoners die er recht op hebben geen gebruik maken”, stelt wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks. ,,Dat moet snel veranderen. We denken dat het eenvoudiger en laagdrempeliger kan. Veel kunnen we automatisch uitkeren.”