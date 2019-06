Plogging: joggen en zwerfafval ruimen in één adem in Duiven

Man (18) uit Wester­voort opgepakt met 281 xtc-pil­len op zak

17 juni DUIVEN - Een 18-jarige man uit Westervoort is op het station in Duiven aangehouden omdat hij 281 xtc-pillen op zak had. De man zat met twee anderen in de wachtruimte van het station en werd gefouilleerd omdat de politie vermoedde dat de drie mannen fietsen wilden stelen.