Podium Doesburg doet mee aan actie Kapsalon Theater en is woensdag dus een kapsalon

De organisatie is nog in volle gang

Theo Maas van het in de Gasthuiskerk gevestigde Podium Doesburg zegt dat de organisatie van het Kapsalon Theater in volle gang is, maar dat nog niet alles geregeld is. ,,We hebben nu twee kappers uit Doesburg die mee willen doen. Het is ook de bedoeling dat er een kappersstoel komt te staan op het podium.



Alles gebeurt met de voorwaarden die ook in de kapsalons gelden, oftewel toegang op vertoon van een QR-code, anderhalve meter en mét mondkapjes. Waarschijnlijk wordt het alleen een salon voor mannen, want ik denk dat wassen of verven niet mogelijk zal zijn. Dat is op die plek te ingewikkeld. Duidelijk is wel dat klanten de kapper gewoon moeten betalen. Podium Doesburg is woensdag immers een echte kapsalon."