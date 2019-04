Politie houdt in Duiven drie mannen aan die plofkraak zouden voorbereiden

Sportclub Groessen heeft als eerste een beachhand­bal­veld: ‘We spelen hiermee in op een nieuwe ontwikke­ling’

10 april GROESSEN - Sportclub Groessen heeft als eerste in de regio een beachhandbalveld. Het veld dat zondag in gebruik wordt genomen, ligt op de oude plek van het buiten handbalveld, van asfalt. ,,We spelen hiermee in op een nieuwe ontwikkeling in de handbalsport’’, zegt voorzitter Jos Lukkezen.