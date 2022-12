Politie neemt 950 kilo vuurwerk in beslag tijdens grote controle op de A12: ‘Dit is echt bizar veel’

Frans van der Wee, coördinator vuurwerkteam Gelderland-Midden, kan het eigenlijk niet geloven. ,,We hebben al drie volle bussen. De vierde is onderweg om de in beslag genomen spullen op te halen. Op onze locatie ligt 712 kilo. Daar komt van andere posten nog 100 kilo bij en ook op het bureau ligt nog 90 kilo. Dit is echt bizar veel.” Op Twitter meldt de politie dat er uiteindelijk 950 kilo in beslag is genomen.