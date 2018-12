Politie rolt hennepkwekerij op in Duiven

Duiven krijgt een statiegeld­au­to­maat voor blikjes

7 december Westervoort - Wie in Duiven een leeg blikje of kleine PET-fles heeft, kan die inleveren in een statiegeldautomaat die komende maand bij de ijsbaan staat. Per blikje of PET-fles keert de automaat op een bon 5 cent uit. Voorwaarde is dat de opbrengst van de lege blikjes en PET-flesjes besteed wordt bij een van de twee supermarkten van Jumbo in Duiven of bij de ijsbaan voor korting op een uur schaatsen.