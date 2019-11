Politie ruikt wietkwekerij op bedrijventerrein in Duiven en houdt verdachte aan

Scholen verdeeld over staken: dicht, ‘gewoon’ open of gastles

5 november ZEVENAAR/ DUIVEN - De school een dag dicht doen zoals de Horizon in Doesburg of juist niet, zoals De Ontdekking in Didam en daltonbasisschool St. Jozef in Loil. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in de Liemers doen elk wat anders morgen als de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandelt.