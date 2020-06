Politie vergoedt kosten van door agenten mishandelde hond Tommy: dier heeft ook kapot gebit

column diana van houten In een volle trein zonder mondkapje, dat waren nog eens tijden

14:48 Dertien jaar was ik, toen veertig jaar geleden rond deze tijd het treinstation in Duiven feestelijk werd geopend. Heropend moet ik eigenlijk zeggen, want Duiven had immers al eerder een treinstation gehad. Dat was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verdwenen als gevolg van brand, overgeslagen vanuit een in brand gestoken trein.