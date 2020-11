Politie zoekt naar illegaal vuurwerk tijdens controle op de A12 bij Duiven

Herkenbare en onherkenbare voertuigen van de politie en Rijkswaterstaat begeleidden automobilisten naar parkeerplaats Aalburgen bij Duiven. De identiteit van inzittenden en ladingen werden gecontroleerd.



De zichtbare controle op de wegen is één van de manieren waarop de politie de import van in Nederland illegaal vuurwerk tegen gaat, zegt Robbert Hummelink van de politie. ,,Vanaf 15 december wordt het vuurwerkverbod aangescherpt. We hebben de afgelopen maanden gezien dat er vuurwerk Nederland binnen komt, ook in grote hoeveelheden.” De politie is ook actief in Telegram-groepen waar illegaal vuurwerk wordt aangeboden.