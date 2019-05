Politieactie in Duiven, agenten met kogelwerende vesten zetten omgeving ruim af

Zevenaar verbiedt ballonnen, Duiven gaat erover in gesprek

8:03 DUIVEN - Wie kent de beelden niet van een vogel verstrikt in een ballon of doodziek van het eten van kleine stukjes plastic? Zevenaar doet daarom de ballon in de ban. Er komt een verbod op het oplaten van ballonnen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Duiven overweegt een verbod op ballonnen in haar gemeente.