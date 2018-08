Primeur voor Duiven: kermis voor mensen die niet tegen veel prikkels kunnen

,,Goh, een goed initiatief. Helaas speelt het weer niet mee.” Eén van de toeschouwers van de opening van de prikkelarme kermis in Duiven, slaat de spijker op zijn kop. Vlak voor de opening door wethouder Ton Spaargaren barst zaterdagmiddag om twee uur een daverende onweersbui los boven Duiven. ,,Daar laten wij ons niet door leiden”, zegt de wethouder. ,,Wij niet”, reageert mede-initiatiefnemer Heleen van den Hurk. ,,Maar de doelgroep wel. Deze mensen vinden alles wat nieuw is eng. Zij kijken de kat uit de boom. Een bui regen is een uitstekende reden om dan toch maar niet te gaan.”



,,Van verschillende kanten heb ik positieve reacties gekregen. Er is wel behoefte aan. Maar het ligt natuurlijk aan de opkomst of er een vervolg komt. Het weer is nu spelbreker. Maar de verwachting voor morgen (zondag, HT) is stukken beter. Over een tijdje gaan we met de gemeente en exploitanten bespreken of we doorgaan.”