Rechter veegt bezwaren tegen Duivense raadsleden van tafel, maar die zijn nog niet klaar met klager

Elsinga had bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van leden van de huidige raad op de kiestlijst omdat zij volgens hem in de afgelopen vier jaar bewezen hebben incompetent te zijn. De Raad van State houdt in zijn uitspraak naar aanleiding van dit bezwaar aan Elsinga de kieswet voor.



Daarin staan de redenen opgesomd waarom een (deel van) een kieslijst geschrapt kan worden. Aantijgingen van incompetentie horen daar niet bij. Het is immers aan de kiezers om te bepalen of kandidaten geschikt zijn.