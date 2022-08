Reddingsoperatie van vissen in nood in gat langs A12 in Duiven

Ook bij Looveer ligt scheeps­wrak bloot: ‘Er is een stuk afgebroken en meegenomen’

LOO - Bij het Looveer in Loo is door de extreem lage waterstand een schreepswrak te zien. Of beter gezegd was, want het grootste gedeelte dat boven het zand uitstak, heeft iemand meegenomen.

20 augustus