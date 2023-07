Geldgebrek dwingt sluiting van het enige overgeble­ven Rutgers­huis in Nederland

Het Rutgershuis in Arnhem is een begrip. Al vier decennia kun je er (anoniem) terecht met seksuele vragen. Van anticonceptie, tot soa’s en maagdenvliesproblematiek. Maar de deuren sluiten door geldgebrek. Zorgelijk, vinden D66 en SP. ,,We moeten niet terug naar de jaren 50.”