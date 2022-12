Rond de Plus in Duiven is populaire radiozender WDR 4 plots niet meer te horen: wat is er aan de hand?

In de Duivense sporthal Triominos kun je de derde helft vergeten; geen exploitant te vinden voor het sportcafé

DUIVEN - Een biertje drinken is er niet meer bij in sporthal Triominos in Duiven. De kantine is in de coronaperiode gesloten en nooit meer opengegaan. De gemeente, die eigenaar is van de hal, is al tijden op zoek naar een nieuwe exploitant, maar kan die maar niet vinden. Of komt er nu toch een oplossing?

22 november