Ruimtereis in Spacebuzz moet Liemerse basisscholieren warm stomen voor techniek: ‘Ik wil niet terug naar de aarde’

Zichtbaar onder de indruk en nog wat onzeker op de beentjes stappen de scholieren van IKC De Hoge Hoeve uit Westervoort dinsdagochtend uit bij de zojuist gelande Spacebuzz bij het Candea College in Duiven. De ruimtemissie in de shuttle van André Kuipers vormt dan ook het hoogtepunt van de Week van de Techniek in de Liemers.