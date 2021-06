Ruud (62) schrijft élke dag een nieuwsbrief over vroeger: ‘Het maakt mij gelukkig’

Hoe bent u hiermee begonnen?

,,Ik was lid van de Duivense postzegelvereniging en zat in het bestuur. Ik vond de gesprekken die we voerden zo interessant, dat ik die wilde delen met anderen. Want achter iedere postzegel zit een verhaal dat het vertellen waard is. Ik maakte een website en publiceerde regelmatig een stukje. Op een gegeven moment verspreidde ik ook een nieuwsbrief. Zo ben ik erachter gekomen dat het schrijven me goed af gaat. Inmiddels schrijf ik over veel meer dan alleen postzegels, maar zo is het begonnen.’’