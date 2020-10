Ruzie in Duiven met scheppen uitgevochten: vier aanhoudingen

Burgemees­ters willen strengere coronare­gels: ‘Het is crisis’

9 oktober WESTERVOORT/DOESBURG - De burgemeesters van Doesburg en Westervoort pleiten voor strengere en duidelijker regels in de strijd tegen corona. Het vrijwillige moet er vanaf, vinden ze. ,,We zitten in een crisissituatie. Dan moet je meer opleggen’’, zegt burgemeester Arend van Hout van Westervoort.