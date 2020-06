Sacramentsdag, en dus staan er Duitsers in de file voor Arnhem op de A12

Man uit Duiven als tiende verdachte aangehou­den voor schietpar­tij in Apeldoorn

9 juni Zo'n drie maanden na de laatste arrestatie is er op dinsdag 9 juni nóg een verdachte aangehouden in het onderzoek naar het schietincident eind vorig jaar, aan De Sikkel in Apeldoorn. Het gaat om een 32-jarige man uit Duiven. Het is de tiende aanhouding in het onderzoek.