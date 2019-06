Schoon, veilig en rustig langs de A12 bij Duiven

,,Er komen zo’n 350 tot 400 trucks per week’’, zegt aandeelhouder John Meijer van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. ,,We kunnen er dagelijks 200 hebben, dus we hebben nog volop ruimte om te groeien.’’



Truckparking Duiven heeft zich losgemaakt uit de samenwerking met Truckparkings Rotterdam, dat meerdere bewaakte vrachtwagenparkeerplaatsen beheert.



,,Sinds een half jaar varen we onze eigen koers. De groei bleef achter bij die in de randstad. Daar hebben ze truckparkings waar een hek om een bestaande parkeerplek is gezet.’’



Dit was voorheen een weiland. ,,Dan moet je meer geluid maken om te laten weten dat je er bent. Nu zitten we korter op de bal. En hebben we ook de promotie en marketing in eigen hand’’, legt Meijer uit.