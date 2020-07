Score wil de internationale modewereld veroveren vanuit Duiven: ‘Het begint bij onze eigen mensen’

Nieuwe winkels? Nee

Laatstgenoemde jeansmerk heeft 22 eigen winkels en driehonderd shop-in-shops. Dat houdt in dat Chasin' een eigen plek heeft in een winkel als bijvoorbeeld De Bijenkorf. ,,Waar we met Score in Nederland met winkels en online aanwezig zijn, willen we Chasin' internationaal uitrollen'', zegt Huisman.

De tijd waarin iedere retailer steeds maar meer winkels opende, is alweer een jaar of vijf voorbij. ,,Al toen wij ruim twintig jaar geleden een webshop openden, zeiden we: eigenlijk hebben we te veel winkels. Alleen in Amsterdam hadden we er al zeven, in Arnhem twee. De winkelgebieden worden steeds kleiner en wij ademen daarin mee. We zitten nu op een gezond aantal.”