Shop voor Nop in Duiven helpt vluchtelingen uit Oekraïne aan kleding: ‘Fijn dat we kunnen helpen’

Kledingbank Shop voor Nop is gevestigd in De Stek aan de Rijksweg in Duiven en is tweemaal in de week geopend. Afgelopen vrijdag kwam een groep vluchtelingen uit Oekraïne langs.



Zij hebben met hulp van Duivenaren tijdelijke woonruimte gevonden in de buurt. ,,Fijn dat wij ook iets voor hen kunnen betekenen”, vertelt Theo van Diggelen namens De Stek.