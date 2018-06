Skelet vermiste herder Django vermoedelijk gevonden in water

Over een maand is duidelijk of de resten inderdaad van de 3-jarige Mechelse herder zijn. Een dna-test bij VHL Genetics in Wageningen moet hier uitsluitsel over brengen. Binnen twee weken is bekend of er dna gehaald kan worden uit de botresten, daarna zijn er nog twee weken nodig voor een dna-match met de ouders van Django. Zowel de vader als moeder van de Mechelse herder is bekend.



De vondst zorgt nu al voor opluchting bij de baasjes van Django, de familie Hupkes. Want hoewel er nog een dna-test volgt, gaat die er vanuit dat de gevonden botten van hun hond zijn. ,,Natuurlijk is het erg verdrietig, maar we hebben wel zekerheid over wat er is gebeurd en waar hij is gebleven’’, zegt Willem Hupkes.