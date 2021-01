Slachtoffer gewond bij steekpartij in Duiven, dader voortvluchtig

Kijkers lyrisch over bruiloft van Duivense Freddy in Married at First Sight: ‘Wat een mooi stel’

26 januari DUIVEN - Kijkers van het populaire RTL-programma Married at First Sight raken niet uitgepraat over de bruiloft van de Duivense Freddy Hollander (69) met zijn geliefde Sylvia van Mierlo (59) uit IJsselstein. In het programma was maandagavond te zien dat de twee met elkaar in het huwelijk traden.