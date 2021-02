Sneeuwscheppende brandweerlieden redden oldtimerhobby van Ron: ‘Ik was even totaal in paniek’

Als Schepers 's middags de enorme hoeveelheid sneeuw op zijn schuur ziet liggen, heeft hij al niet zo'n goed gevoel. Afwachten en even later het plaatsen van steunbalken in de schuur doen dat gevoel niet veranderen. ,,Toen ben ik de sneeuw met een bladblazer eraf gaan blazen, maar dat zette geen zoden aan de dijk. Sneeuwscheppen was ook niet te doen, daarvoor lag er veel te veel. Ondertussen kreeg ik de schuurdeuren maar niet open, dus de oldtimers konden niet naar buiten. Ik was even totaal in paniek.”