Spannende tijd voor kind én ouders: want wie komt er in het selectieteam van de voetbalclub?

Spannende tijden voor leden van de grotere voetbalverenigingen in de Liemers. Want komt zoon of dochter in een selectieteam of in een lager recreatieteam?



Deze maand hebben de clubs de nieuwe teamindelingen op de website bekendgemaakt. ,,Het is het verreweg het best gelezen bericht op onze site”, zegt Frank van Loon namens voetbalclub DVV in Duiven.



Nog niet zo lang geleden kwam er een ouder naar Van Loon toe met de vraag of de indeling van de F1 al bekend was. ,,Volgens de ouder wilde het kind dat graag weten, maar ik wist wel beter. Het zijn vooral de ouders die het belangrijk vinden dat een kind in een bepaald team komt”, zegt hij.