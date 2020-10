Spookrijdende autodief (24) strandt na wilde achtervolging door Arnhem en Duiven in achtertuin

Aantal coronabe­smet­tin­gen in Duiven tikt hard aan en dat is ‘zorgelijk’

15 oktober DUIVEN - ,,Zorgelijk", noemt burgemeester Huub Hieltjes het toenemende aantal coronabesmettingen in de gemeente Duiven. In twee weken tijd raakten er meer dan honderd mensen besmet. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het aantal besmettingen in de gehele coronaperiode daarvoor. Hierbij moet opgemerkt worden dat er in het voorjaar amper testen beschikbaar waren.