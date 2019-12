Sta je elke dag stil op de A12? Dan zoeken we jou!

Er wordt over gepraat in de Tweede Kamer, in het lokale bestuur en wegbeheerder Rijkswaterstaat heeft al aangekondigd dat de weg verbreed wordt. Maar: dit is pas in 2024 klaar, samen met de doortrekking van de A15, en misschien zelfs nog wel later.



In de tussentijd blijft het behelpen voor iedereen die dagelijks stilstaat op de snelweg, waar inwoners van de Liemers, Achterhoek en Arnhem en omstreken last van hebben.



Wij zoeken automobilisten en andere chauffeurs voor een reeks artikelen over de fileproblematiek op de A12 en mogelijke oplossingen daarvoor. Hoe vaak sta je vast, welke problemen ervaar je, overweeg je te verhuizen vanwege de files en welke oplossingen zou je aandragen om de filedruk te verminderen tot aan 2024?



Wil je jouw verhaal hierover kwijt en zo bijdragen aan onze artikelen, meld je dan bij verslaggever Rick Aalbers. Je kunt ook bellen met de redactie op 088-0133451 of mailen.