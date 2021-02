Stan (21) en Alain (23) poseren naakt om racisme een halt toe te roepen

Liemers carnaval vier je digitaal vanuit de huiskamer

6 februari GROESSEN - Geen optochten en ellenlange polonaises, geen grote menigtes of te veel glazen bier, geen jolijt of kusjes op de lippen van een verklede vrouw die niet de jouwe is. Carnaval 2021 wordt in de Liemers digitaal gevierd, voor de tv of het computerscherm.