Steeds meer besmettingen en koude klaslokalen: kerstvakantie komt voor heel veel scholen nu wel héél gelegen

Zo denken Duiven en Wester­voort minder te gaan betalen voor zorg: gedragsdes­kun­di­ge krijgt vaste plek

25 november DUIVEN/WESTERVOORT - Om meer grip te krijgen op de financiële situatie in de zorg gaan Duiven en Westervoort steeds vaker een gedragsdeskundige inzetten die over de schouder van de zorgverlener meekijkt. Dit is een van tientallen acties in ‘Samen Sterk', het plan om de zorg weer betaalbaar te maken voor de gemeente.