Sterrenkoks uit Loo halen 13.000 euro op voor muziekvereniging

De Loose fanfare bestaat in 2023 honderd jaar. De drie sterrenchefs zijn ‘toevallig’ allemaal geboren en getogen in het dorp Loo. Lamers werkt bij Het Koetshuis in Bennekom, De Bont bij de Moerbei in Warmond en Berentsen bij De Kromme Dissel in Heelsum. De Bont heeft zelf een blauwe maandag bij Excelsior gespeeld. ,,Maar nee, talent had ik niet. Ik kan beter met andere instrumenten overweg", zegt hij met een lach.