Stevige buien met fors onweer in Duiven vandaag

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Robert en Marije: 'Het is hier net alsof we op het Arnhemse terras zitten'

“We wonen een beetje op een geheim plekje midden in het centrum”, vertellen Robert Haarman (43) en Marije Bolte (42). De twee lieten een gloednieuw huis in de Arnhemse binnenstad bouwen. Vanuit de woonkamer kijken ze uit op onder meer de Eusebiuskerk en het levendige Audrey Hepburnplein. Toch is het in huis ‘zien, maar niet gezien worden’.