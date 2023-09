MET VIDEO Tik­Tok-challenge op middelbare school loopt uit de hand: ‘Dit is niet grappig meer’

Het Candea College in Duiven (locatie Saturnus) is maandagochtend ontruimd. Voor de tweede keer in een week tijd werd op de wc van deze middelbare school een TikTok-stunt nagedaan waarbij chemische stoffen gemixt werden. ,,We hadden hier nooit mee te maken, en nu opeens twee keer in één week tijd.”