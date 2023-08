Tim Rooding is de nieuwe koning van schutterij Willem Tell in Loo

Tim Rooding (40) is de nieuwe koning van schutterij Willem Tell in Loo. Hij schoot maandagmiddag de vogel omlaag en versloeg zo Ronald Peters, die de enige tegenkandidaat was. Het 68ste schot was het winnende. Rooding koos zijn vrouw Charlotte (36) uit als zijn koningin.