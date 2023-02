Tankstation langs A12 terecht gesloten, wel procedurefouten gemaakt

Ze haalden een 13-jarig meisje levend onder het puin vandaan in Turkije: dit is de Duivense Stichting Reddings­hon­den

De Duivense Stichting Reddingshonden RHWW kwam deze week groot in het nieuws. Als onderdeel van de Nederlandse Samenwerkende Reddingshonden Organisatie (SRO) was de Liemerse groep betrokken bij reddingsacties waarbij zes levende mensen onder het puin uit werden gehaald in Turkije. Zaterdagochtend nog de laatste. Nieuws dat de hele wereld over ging.