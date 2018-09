Te laat op het werk door gesloten rijbaan A12

Triatleet Hugo Boschker (71) vijfde op WK in Zuid-Afri­ka

3 september DUIVEN/PORT ELIZABETH - Hugo Boschker (71) uit Duiven is zondag bij het WK halve Iron Man (triatlon) in het Zuid Afrikaanse Port Elizabeth als vijfde geëindigd in de categorie 70-plus. Voor de 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer hardlopen had de oud-voorzitter van de Duivense voetbalclub DVV 6 uur, 10 minuten en 30 seconden nodig.