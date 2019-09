Terugbetalen ‘gratis trouwerij’ kost Westervoort en Duiven tienduizenden euro's

Over een periode van acht jaar heeft Duiven 400 kosteloze huwelijken voltrokken. Westervoort biedt het gratis trouwen al langer aan en daar hebben 428 koppels gebruik van gemaakt. Een simpele rekensom leert dat Duiven meer dan 39.000 euro aan administratiekosten moet terugbetalen aan de gedupeerden. Westervoort zo'n 33.400 euro.



Betrokkenen ontvangen binnenkort een brief van de gemeente en krijgen vijf jaar de tijd om het geld terug te vragen. Stellen die in Duiven of Westervoort gratis trouwden maar in een andere gemeente wonen, moeten zelf contact opnemen met de gemeente.