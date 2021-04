Textielhandelaar met vervalste merkkleding voor de rechter: ‘Ik vroeg nog of het nep was’

DUIVEN – Duizenden stuks vervalste merkkleding trof de politie aan in een loods aan de Geograaf in Duiven vier jaar geleden. Trainingspakken, t-shirts, ondergoed met logo’s van bekende merken als Nike, Adidas, Hugo Bos of Calvin Klein. Winstmarge: bijna anderhalve ton. In een andere loods stonden twee hennepkwekerijen met meer dan 1500 planten.

De officier van justitie houdt een 33-jarige inmiddels van Duiven naar Apeldoorn verhuisde man verantwoordelijk en eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar tegen hem. Tegen diens 62-jarige vader, die inmiddels in Turkije woont en niet op de zitting was, eiste hij een geldboete van 15.000 euro plus een jaar voorwaardelijke cel voor alleen het bezit van de vervalste merkkleding.



Begin 2017 controleerde de politie in het kader van een ander onderzoek extra op het bedrijventerrein in Duiven. De zoon reed daar met een busje en werd aangehouden. Op de achterbank stonden acht dozen met, wat later bleek vervalste, merkkleding.

Enorme hoeveelheid textiel

Samen reden ze naar de plek van bestemming: de loods van de vader die textielhandelaar was. Die zag de politie komen en deed snel de rolluiken dicht. Agenten namen een kijkje en troffen een enorme hoeveelheid textiel aan. Na onderzoek bleek dat de verpakking van veel kledingstukken niet origineel was, labels afwijkend, stof van andere kwaliteit of barcodes niet leesbaar. Kortom, dat het om vervalste merkkleding ging.



De vader verklaarde dat hij in Istanboel was benaderd door iemand met het verzoek om kleding voor een klant mee te nemen en tijdelijk in zijn loods te stallen. Hij had nog gevraagd of het niet om nepmerkkleding ging. De persoon had hem gerustgesteld dat er niks mis mee was en dat een paar jongens de spullen zouden komen halen.

Penetrante henneplucht

Maar toen de boel werd uitgeladen, kreeg hij door dat het niet in orde was, vertelde hij. Hij belde zijn zoon om hulp. Die werd boos maar ging hem uit de brand helpen. Hij laadde een bus vol om weg te brengen naar een afgesproken plek. En werd aangehouden.



Verder rondlopend over het bedrijventerrein rook de politie bij een andere loods een penetrante henneplucht. Ze regelde een machtiging en trof later binnen de twee professioneel ingerichte kwekerijen aan.

Belastingschuld

De zoon bleek de loods te huren. Maar hij ontkent er iets mee te maken te hebben. Hij had de huur inmiddels opgezegd, vertelde hij. De zaken gingen slecht. Zijn broer heeft echter verklaard dat hij een belastingschuld had en met hennepteelt was begonnen om die schuld af te betalen. De verdachte reageerde dat zijn broer er misschien zelf wel achter zat. Hij had geen contact met hem.



De officier van justitie gelooft dat niet. Naast de werkstraf eiste hij dat de man de opbrengst van de kwekerij inlevert. Die wordt geschat op 76.000 euro, maar omdat het al vier jaar geleden is hield hij het op een ontneming van 60.000 euro.



De advocaat vindt dat de betrokkenheid bij de hennepkwekerij niet bewezen kan worden en vroeg vrijspraak. Wat betreft de vervalste merkkleding, merkte hij op dat ze eerst niet wisten dat het vervalst was, dat het een vriendendienst was, dat ze er niets aan zouden verdienen en dat ze het maar korte tijd bij zich hadden gehad.



Uitspraak: over twee weken.