Theo (72) is elke dag om 7.30 uur in de sportschool: 'Je moet tegengas geven'

25 augustus DUIVEN - De kermis in Duiven wordt zaterdag en zondag geopend met een rustig uurtje voor mensen die niet tegen een overdaad van prikkels kunnen. Het eerste uurtje staat de muziek uit en is er geen overdaad aan flitsende en felle verlichting. Afhankelijk van de reacties op deze primeur voor Duiven, wordt bekeken of er volgend jaar weer een prikkelarme kermis wordt gehouden.