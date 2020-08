Therapeut uit Duiven verdacht van ontucht met cliënte op de behandelbank

video E-bikes populair onder dieven in de Liemers: al tientallen gestolen deze zomer

17 augustus ZEVENAAR/ DIDAM - E-bikes zijn zeer populair bij het dievengilde de afgelopen maanden in de Liemers. Sinds het voorjaar zijn er in deze regio al tientallen aantal fietsen met elektrische trapondersteuning gestolen. Vooral Zevenaar is een hotspot, ziet de politie, en ook in Montferland verdwijnen veel e-bikes.