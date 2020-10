Tóch een streep door ijsbaan in Duiven

Truckers vaker in de fout in centrum Duiven: ‘Even wat te eten halen’

1 oktober DUIVEN/ZEVENAAR - Vrachtwagenchauffeurs gaan vooral in het centrum van Duiven veel vaker in de fout dan vorig jaar. Dit jaar stonden zeventien vrachtwagens fout geparkeerd in Duiven. Dat zijn bijna twee keer zoveel meldingen als vorig jaar.