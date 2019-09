‘Toename benzinetoerisme in grensregio ondanks grote prijsverschil vooral psychologisch’

De pompen van Star zijn continu bezet, vooral door Nederlanders. ,,Het is hier altijd druk’’, zegt Matser. ,,Als ik tijd heb, rijd ik naar Duitsland.’’



Op grofweg een minuut rijden van Star, meteen na de grensovergang langs de A12 in Nederland, is veel rustiger. Bij Shell is de benzine bijna 40 cent duurder. Het goedkoopste tankstation in Doetinchem vraagt 1,57 per liter. Donna Wehnes (27) en Romeck Boogaard (29) uit Brielle hebben bij Shell getankt. ,,1,39 euro! Zó’’, reageert Boogaard op de Duitse prijs. ,,Dat is wel bizar. Maar ik heb een tankpas van de zaak, dus de baas betaald.’’