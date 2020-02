Toon en Marjon uit Corona-quarantaine en terug in Nederland: ‘We waren flink hoesterig’

Verwarring over aanleg glasvezel Zevenaar: Henk-Jan zit met dubbel contract voor snel internet

6:55 ZEVENAAR/DUIVEN Verwarring over de aanleg van glasvezel in Zevenaar, waar zowel Digitale Stad als Glasvezel Buitenaf is begonnen met graafwerkzaamheden. Volgens de gemeente is dat geen probleem. Maar intussen zit een aantal inwoners met een dubbel contract. Een van hen is Henk-Jan Marselje uit Babberich. ,,Dit is balen.”