Topoverleg in Duivense raad over bitterballen: voortaan een snack bij de borrel ‘met voldoende mayonaise’

Afval niet meer weggooien, maar wegbrengen en laten repareren voor hergebruik in Duiven en Wester­voort

WESTERVOORT - Niet meer je grofvuil dumpen in Arnhem, maar het voor hergebruik aanbieden in Duiven of Westervoort. De twee gemeenten willen samen bekijken of ze hiervoor een zogeheten ‘circulair ambachtscentrum’ kunnen opzetten.

7 juli