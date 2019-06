Trampoline legde treinverkeer stil tussen Duiven en Zevenaar

Een windmolen in de achtertuin om Arnhem aan energie te helpen?

4 juni DUIVEN/ WESTERVOORT - De gemeenten Duiven en Westervoort vrezen in de toekomst energie op te moeten wekken voor stedelijke gebieden als Arnhem en Nijmegen. Omdat in de twee Gelderse steden te weinig ruimte is voor windmolens en zonneparken, zouden de buitengebieden van Duiven en Westervoort in beeld kunnen komen. Dat laten de twee laatstgenoemde gemeenten echter niet zonder slag of stoot gebeuren.