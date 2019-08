Transportbedrijven vechten tegen chauffeurstekort

Dus is het zaak voor transportbedrijven om de boer op te gaan en goed campagne te voeren.



Ook de grote transporteurs in de Achterhoek en Liemers hebben steevast vacatures voor vrachtwagenchauffeurs openstaan. ,,We kunnen niet genoeg chauffeurs hebben", zegt Rico Boerboom, online marketeer bij transportbedrijf Mainfreight in ’s-Heerenberg.



Vandaar dat Mainfreight zich laat zien op scholen en op social media. Werknemers die een chauffeur aandragen, kunnen een bonus krijgen. Dit soort alternatieve manieren werpen hun vruchten af.



,,We mogen ondanks alles niet klagen”, stelt Boerboom. ,,De afgelopen maanden hebben we ook enkele vrouwelijke chauffeurs binnengehaald.”