Tuinbouwers komen handen tekort voor de oogst: ‘Een doemscenario’

De aardbeien en frambozen van Wilting zijn rijp en klaar om geoogst te worden. Hij maakt zich geen zorgen, want zoals elk jaar gebeurt dat door twintig seizoensplukkers uit de regio. Maar tuinbouwers die veelal werken met arbeidsmigranten, zijn dit jaar minder overtuigd van een succesvolle oogst. ,,Ik merk veel bezorgdheid onder mijn collega’s. Ze zijn bang dat ze niet genoeg personeel vinden voor de oogst die voor de deur staat”, zegt Wilting.



Directeur René Derksen van uitzendbureau Cervo in Nieuw-Dijk, gespecialiseerd in het uitzenden van arbeidsmigranten, ziet dat er een lichte verschuiving gaande is in het seizoenswerk in land- en tuinbouw. ,,Daar waar de afgelopen jaren vooral arbeidsmigranten dit werk deden, is er nu ook weer meer aanbod van Nederlanders. Maar van verdringing bij het werk op het land is geen sprake, er is genoeg vraag en aanbod waarop we kunnen inspelen.”